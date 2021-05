Recovery | Dombrovskis | primi ok da Bruxelles a metà giugno

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – “Presenteremo le prime proposte” di approvazione dei piani nazionali di“al Consiglio nella secondadi, e il Consiglio ha un mese per approvarle“: lo ha detto il Vicepresidente della Commissione UE, Valdis, parlando al Parlamento UE. “Non posso giudicare in anticipo i piani, ma posso dire che abbiamo riscontrato un buon equilibrio tra riforme e investimenti, e buoni margini su clima e digitale“, ha aggiunto. “Tre degli otto Stati membri” che devono ancora ratificare la decisione sulle risorse proprie necessaria a sbloccare ilFund “lo faranno questa settimana. In ogni caso, invito tutti a procedere con la ratifica entro il primo”. Affinché la ripresa prenda slancio “nella secondadell’anno, è ...