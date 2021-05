Quando finisce Uomini e donne: la data dell’ultima puntata del 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) Quando finisce (la data) Uomini e donne 2020-2021? Ve lo diciamo subito: l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi è prevista per venerdì 28 maggio 2021. Poi spazio alla consueta pausa estiva con appuntamento per la prossima stagione tv. Quest’anno il trono classico si è unito all’over e in studio sono stati presenti tronisti accanto a dame e cavalieri. I tronisti della stagione 2020-2021 sono stati: Davide Donadei, Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini, Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Streaming e tv Abbiamo visto Quando finisce (data ultima puntata) Uomini e ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021)(la2020-? Ve lo diciamo subito: l’ultimadel dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi è prevista per venerdì 28 maggio. Poi spazio alla consueta pausa estiva con appuntamento per la prossima stagione tv. Quest’anno il trono classico si è unito all’over e in studio sono stati presenti tronisti accanto a dame e cavalieri. I tronisti della stagione 2020-sono stati: Davide Donadei, Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini, Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Streaming e tv Abbiamo vistoultimae ...

