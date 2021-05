Pochettino: «Non abbiamo fatto abbastanza…» – VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta in conferenza stampa il pareggio della sua squadra Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha commentato in conferenza stampa il pareggio della sua squadra contro il Rennes. «Non è un problema di qualità o atteggiamento. Non siamo stati migliori del Rennes durante i 90 minuti e quindi non abbiamo meritato la vittoria», L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta in conferenza stampa il pareggio della sua squadra Mauricio, tecnico del Paris Saint-Germain, ha commentato in conferenza stampa il pareggio della sua squadra contro il Rennes. «Non è un problema di qualità o atteggiamento. Non siamo stati migliori del Rennes durante i 90 minuti e quindi nonmeritato la vittoria», L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_cinfuegos : @SecolodItalia1 Be certo, quando c'era il condannato era meglio vero? Non vi fate schifo neanche un pochettino? - MauNi90 : Forse nemmeno Pirlo sarebbe riuscito a non vincere la Liga con il #Psg, complimenti a #Pochettino, il quale per i c… - Leseidimattinah : RT @diego4all: Altro capolavoro di Pochettino non a caso maestro di calcio esaltato da quello che non sa fare 3 palleggi manco con le mani - lapresielapagai : Pochettino non riuscirebbe a vincere neanche il trofeo dell' allenatore più perdente, perché arriverebbe secondo an… - _alex91_ : @Renzoo1384 @ncorrasco Tuchel non è stato mandato via perché cattivo ma per gli stessi motivi per cui Pochettino è… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Non Neymar non basta: Psg fermato a Rennes. Il Lille vola verso il titolo RENNES (Francia) - Il Paris Saint Germain viene fermato dal Rennes e rischia di dire addio allo scudetto. Agli uomini di Pochettino non basta l'iniziale gol di Neymar. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano e sfiorano il successo. Il Psg si trova ora a meno tre dal Lille, a due giornate dal termine del campionato. ...

Max Allegri verso il ritorno in panchina, firma a un passo Più difficile immaginare che il Psg dia già il benservito a Mauricio Pochettino . L'alternativa è ovviamente rappresentata dalla stessa Juventus. Dal canto proprio lo stesso Zidane non ha diradato le ...

Pochettino: «Non abbiamo fatto abbastanza...» - VIDEO Calcio News 24 Ligue 1: il Lille si avvicina al titolo. Pari del Psg, inseguito a ruota dal Monaco Un pareggio che costa agli uomini di Pochettino un -3 in classifica che, a due giornate dalla fine, può risultare decisivo. Inoltre, il Monaco ha vinto di misura contro il Reims e insegue il Paris a ...

Rennes-PSG | Pochettino: “Lotta per il titolo? Non siamo ancora spacciati” Rennes-PSG | Pochettino: “Lotta per il titolo? Non siamo ancora spacciati” Rennes-PSG | Pochettino: “Lotta per il titolo? Non siamo ancora spacciati”. Sono le parole dell’allenatore del PSG, Mauricio ...

RENNES (Francia) - Il Paris Saint Germain viene fermato dal Rennes e rischia di dire addio allo scudetto. Agli uomini dibasta l'iniziale gol di Neymar. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano e sfiorano il successo. Il Psg si trova ora a meno tre dal Lille, a due giornate dal termine del campionato. ...Più difficile immaginare che il Psg dia già il benservito a Mauricio. L'alternativa è ovviamente rappresentata dalla stessa Juventus. Dal canto proprio lo stesso Zidaneha diradato le ...Un pareggio che costa agli uomini di Pochettino un -3 in classifica che, a due giornate dalla fine, può risultare decisivo. Inoltre, il Monaco ha vinto di misura contro il Reims e insegue il Paris a ...Rennes-PSG | Pochettino: “Lotta per il titolo? Non siamo ancora spacciati” Rennes-PSG | Pochettino: “Lotta per il titolo? Non siamo ancora spacciati”. Sono le parole dell’allenatore del PSG, Mauricio ...