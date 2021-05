Niente Continassa per Ronaldo: era a Maranello con Agnelli ed Elkann (Di lunedì 10 maggio 2021) Questa mattina Cristiano Ronaldo in visita con John Elkann e Andrea Agnelli negli stabilimenti Ferrari, a Maranello. Questo il motivo dell'assenza del campione portoghese oggi alla Continassa, seppur ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Questa mattina Cristianoin visita con Johne Andreanegli stabilimenti Ferrari, a. Questo il motivo dell'assenza del campione portoghese oggi alla, seppur ...

Crisi Juventus, Nedved dice tutto sul futuro di Pirlo e Ronaldo ... che ha però regolarmente diretto l'allenamento del lunedì mattina alla Continassa in vista del ... Niente traghettamento affidato a Igor Tudor , quindi, attuale vice di Andrea Pirlo, e soprattutto, ...

Niente Continassa per Ronaldo: era a Maranello con Agnelli ed Elkann La Gazzetta dello Sport UFFICIALE - Niente esonero, la Juventus conferma Pirlo: il comunicato Pirlo questa mattina alla Continassa ha regolarmente diretto l'allenamento a due giorni dalla sfida col Sassuolo. Questo il report ufficiale del club.

Locatelli Juve: il Sassuolo fissa i paletti per le cessioni dei suoi big Siano Imolese: nuova esperienza per il portiere della Juve. I dettagli. Alessandro Siano all’Imolese. Intesa per il giovane portiere della Juventus, che andrà via a titolo defi ...

