Nanni Moretti si fa social | “Tre piani esce il 23 settembre” | scrive su Instagram

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nanni Moretti

Il Tempo

Domani, lunedì 10 maggio 2021, sull' Instagram di, verrà annunciata, per la terza volta, la data d'uscita del nuovo film di uno dei nostri migliori registi: Tre piani , libero adattamento del romanzo omonimo di Eshkol Nevo pubblicato ...Ha l'onore di lavorare con grandissimi registi come Pierpaolo Pasolini in "Orgia", con Bernardo bertolucci in "Il conformista" e connel film "Il sogno d'oro". Tra gli anno '90 e 2000 è ...Sempre più ironicamente spregiudicato nell'uso del social, Nanni Moretti ha postato un video per dire quando dirà (su Instagram) la data in cui il suo nuovo film arriverà finalmente nei cinema italian ...Caro direttore, la situazione è davvero incomprensibile. Chi sarà candidato a sindaco di Napoli ? Ho letto dell’opzione Manfredi, che mi sembrava interessante, di guerre fra De Luca e il Pd, dell’atte ...