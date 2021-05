MOVIOLA – Pescara-Salernitana | contatto Djuric-Guth? Non è rigore per l’arbitro

(Di lunedì 10 maggio 2021) Proteste ad inizio ripresa di, match dell’ultima giornata di Serie B. Dopo un controllo sbagliato in area disi è fiondato sul pallone ed è caduto dopo un presuntocol giocatore biancoceleste.ha fatto cenno di giocare e non ha badato alle tante proteste dei giocatori ospiti che chiedevano il calcio di. Giusta la decisione? Anderson è furbo a piazzare il corpo davanti ama ilnon sembra esserci. Fa benea far giocare. SportFace.

