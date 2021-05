Juventus-Sassuolo arbitra Giacomelli: Spunta un dato incredibile. A pensar male a volte ci si azzecca (Di lunedì 10 maggio 2021) Il duo Banti-Giacomelli per Juventus-Sassuolo. L’arbitro di Pistoia e il Var Banti furono protagonisti di un episodio clamoroso durante Atalanta-Napoli del 2019. La vicenda fu affrontata da Carlo Ancelotti durante l’incontro Arbitri-Allenatori e fece molto clamore. Giacomelli PER JUVE-Sassuolo Con Giacomelli i bianconeri incredibilmente non perdono mai: 14 vittorie e 2 pareggi, nessuna sconfitta, mentre con il Sassuolo, lo score di Giacomelli cambia drasticamente. Giacomelli in totale ha diretto il Sassuolo per 19 volte, con un bilancio ampiamente negativo: 3 vittorie, 2 pareggi e ben 14 sconfitte. Fra i 19 precedenti del Sassuolo con Giacomelli si ricorda un risultato ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) Il duo Banti-per. L’arbitro di Pistoia e il Var Banti furono protagonisti di un episodio clamoroso durante Atalanta-Napoli del 2019. La vicenda fu affrontata da Carlo Ancelotti durante l’incontro Arbitri-Allenatori e fece molto clamore.PER JUVE-Coni bianconeri incredibilmente non perdono mai: 14 vittorie e 2 pareggi, nessuna sconfitta, mentre con il, lo score dicambia drasticamente.in totale ha diretto ilper 19, con un bilancio ampiamente negativo: 3 vittorie, 2 pareggi e ben 14 sconfitte. Fra i 19 precedenti delconsi ricorda un risultato ...

Advertising

juventusfc : #TrainingCenter | In campo per preparare #SassuoloJuve ?? - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - forumJuventus : La Stampa: 'Juventus, Pirlo via subito? Col Sassuolo in panchina potrebbe andare Tudor. Rischio concreto che i bian… - napolipiucom : JUVENTUS-SASSUOLO ARBITRA GIACOMELLI: SPUNTA UN DATO INCREDIBILE. A PENSAR MALE A VOLTE CI SI AZZECCA - sportli26181512 : Serie A, la Juve non può più sbagliare: a 1,62 la vittoria con il Sassuolo. Le quote della 36esima giornata: Juvent… -