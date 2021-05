In Italia diminuiscono le cave autorizzate, ma crescono quelle dismesse: “Il riciclo in edilizia garantisce il 30% di occupati in più” (Di lunedì 10 maggio 2021) La crisi del settore delle costruzioni ha portato a una diminuzione delle cave autorizzate, oggi 4.160, ma in Italia sono in aumento (siamo a più di 14mila) quelle dismesse o abbandonate. E solo una minima parte vedrà un ripristino ambientale. Nel nostro Paese, inoltre, i canoni per le cave restano irrisori, la normativa è inadeguata (la direttiva europea viene spesso raggirata), con una pianificazione incompleta e una gestione delle attività estrattive senza controlli pubblici trasparenti. Nel Rapporto cave 2021 di Legambiente, i numeri e le storie che raccontano i punti critici, ma anche le prospettive del settore. E si tratta di un tema cruciale, “visto il rilancio dei cantieri previsto con il Recovery plan – sottolinea Legambiente – in particolare di alta velocità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) La crisi del settore delle costruzioni ha portato a una diminuzione delle, oggi 4.160, ma insono in aumento (siamo a più di 14mila)o abbandonate. E solo una minima parte vedrà un ripristino ambientale. Nel nostro Paese, inoltre, i canoni per lerestano irrisori, la normativa è inadeguata (la direttiva europea viene spesso raggirata), con una pianificazione incompleta e una gestione delle attività estrattive senza controlli pubblici trasparenti. Nel Rapporto2021 di Legambiente, i numeri e le storie che raccontano i punti critici, ma anche le prospettive del settore. E si tratta di un tema cruciale, “visto il rilancio dei cantieri previsto con il Recovery plan – sottolinea Legambiente – in particolare di alta velocità ...

