Giro d’Italia 2021, tutte le classifiche dopo la terza tappa: Ganna resta in maglia rosa. Albanese rafforza la sua maglia azzurra (Di lunedì 10 maggio 2021) Si è appena conclusa la terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale di 190 km. Come ci si attendeva grande spettacolo nel finale con il gruppo che ha inseguito a lungo Taco van der Hoorn, in fuga dalle prime fasi di corsa, ma il ciclista della Intermarchè Wanty Gobert ha sorpreso tutti ed è arrivato al traguardo da solo. La maglia rosa della classifica generale e quella bianca della graduatoria riservata ai giovani restano sulle spalle di Filippo Ganna mentre Vincenzo Albanese rafforza la leadership nella classifica per la maglia azzurra. Di seguito tutte le principali classifiche aggiornate ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Si è appena conclusa ladel, la Biella-Canale di 190 km. Come ci si attendeva grande spettacolo nel finale con il gruppo che ha inseguito a lungo Taco van der Hoorn, in fuga dalle prime fasi di corsa, ma il ciclista della Intermarchè Wanty Gobert ha sorpreso tutti ed è arrivato al traguardo da solo. Ladella classifica generale e quella bianca della graduatoria riservata ai giovanino sulle spalle di Filippomentre Vincenzola leadership nella classifica per la. Di seguitole principaliaggiornate ...

