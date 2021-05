Elden Ring è stato annunciato 700 giorni fa e ancora non sappiamo assolutamente nulla

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 10 maggio 2021) Da quando il primo trailer èall'E3 2019, sono passati esattamente 700dalla presentazione ufficiale di, l'ultima fatica di FromSoftware, il che significa che questo gioco è in via di sviluppo da almeno due anni, durante i quali non sono stati svelati ulteriori dettagli. I fan di tutto il mondo bramano notizie da parte del publisher che èin silenzio per tutto questo tempo. La mancanza di nuove informazioni è sempre stata al centro delle controversie. Non è raro che gli sviluppatori di giochi forniscano lentamente informazioni ai fan, ma nei 700dall'annuncio di, aggiornamenti importanti possono essere ottenuti solo attraverso canali non ufficiali. Alcune delle informazioni ...