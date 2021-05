**Covid: Sgarbi, ‘mi hanno contestato 8 verbali per violazioni dpcm, metteteveli nel …’** (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag.(Adnkronos) – “Dal novembre 2020 ad oggi mi sono stati contestato otto verbali per violazioni di altrettanti dpcm”. Lo fa sapere Vittorio Sgarbi che, in un video sui suoi canali social, si scaglia contro le sanzioni che definisce “illegittime, chi le ha fatte si vergogni”. Le multe, contestate perché “non indossava la mascherina, non rispettavo il coprifuoco e altre cose”, spiega Sgarbi, “sono state tutte impugnate”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag.(Adnkronos) – “Dal novembre 2020 ad oggi mi sono statiottoperdi altrettanti”. Lo fa sapere Vittorioche, in un video sui suoi canali social, si scaglia contro le sanzioni che definisce “illegittime, chi le ha fatte si vergogni”. Le multe, contestate perché “non indossava la mascherina, non rispettavo il coprifuoco e altre cose”, spiega, “sono state tutte impugnate”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Adnkronos : “I gallismi portano sfiga”, @VittorioSgarbi contro #Galli. - TV7Benevento : **Covid: Sgarbi, 'mi hanno contestato 8 verbali per violazioni dpcm, metteteveli nel ...'**... - sasy_1996 : @myrtamerlino Il covid muore e nasce ogni volta che i tg ne vogliono parlare, anche Sgarbi ha sputtanato lei e quel… - RobertoZucchi11 : Sgarbi ? “Più chiudono, più morti ci sono! Bocelli maltrattato per il suo coraggio sul Covid” - RobertoZucchi11 : RT @RadioRadioWeb: 'Si è visto a Madrid: ha vinto la candidata aperturista perché tu più chiudi più morti ci sono. Quindi non è la soluzion… -