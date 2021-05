CorSera – Inter, primo incontro tra Steven Zhang e i giocatori sul tema stipendi: nei prossimi giorni nuovi colloqui (Di lunedì 10 maggio 2021) Steven Zhang ha incontrato i giocatori dell’Inter per affrontare la questione stipendi Gli stadi chiusi in seguito all’emergenza Covid che da oltre un anno imperversa nella nostra vita hanno influito in maniera particolare a creare una situazione economica non facile per i club di tutto il mondo. Anche l’Inter sta avendo difficoltà, motivo per il quale il presidente Steven Zhang ha incontrato quest’oggi i giocatori per discutere del tema stipendi. “È rimasto alla Pinetina due ore, accompagnato dagli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta. Nel corso della visita al centro sportivo, Steven Zhang ha radunato l’Inter cui ha ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)ha incontrato idell’per affrontare la questioneGli stadi chiusi in seguito all’emergenza Covid che da oltre un anno imperversa nella nostra vita hanno influito in maniera particolare a creare una situazione economica non facile per i club di tutto il mondo. Anche l’sta avendo difficoltà, motivo per il quale il presidenteha incontrato quest’oggi iper discutere del. “È rimasto alla Pinetina due ore, accompagnato dagli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta. Nel corso della visita al centro sportivo,ha radunato l’cui ha ...

