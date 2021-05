Bolletta del telefono, come risparmiare? C’è un modo (Di lunedì 10 maggio 2021) Esiste un modo certo e semplice per poter risparmiare sulla Bolletta del telefono, basta stare attenti a come lo si usa. Una donna dentro una vasca da bagno mentre parla al telefono (GettyImages)Quasi tutti ormai utilizzano smartphone o telefoni cellulari, ma a casa tanti hanno la solita alternativa. In particolare, sono in molti ad aver abbandonato il telefono domestico, anche se è possibile risparmiare in Bolletta con delle semplici regole. L’attività consigliata è legale e non richiede nessun costo aggiuntivo. Tutti possono applicarla, basta accordarsi con il proprio gestore. L’importante sarebbe stare attenti ad usare lo strumento domestico con parsimonia, se fosse il contrario sarebbe vano effettuare questa ... Leggi su kronic (Di lunedì 10 maggio 2021) Esiste uncerto e semplice per potersulladel, basta stare attenti alo si usa. Una donna dentro una vasca da bagno mentre parla al(GettyImages)Quasi tutti ormai utilizzano smartphone o telefoni cellulari, ma a casa tanti hanno la solita alternativa. In particolare, sono in molti ad aver abbandonato ildomestico, anche se è possibileincon delle semplici regole. L’attività consigliata è legale e non richiede nessun costo aggiuntivo. Tutti possono applicarla, basta accordarsi con il proprio gestore. L’importante sarebbe stare attenti ad usare lo strumento domestico con parsimonia, se fosse il contrario sarebbe vano effettuare questa ...

Advertising

kaeyishi : sto a piagne è qualche californian* che ha pagato la bolletta del gas KJSDHFGKJS - SeguiBalleri : Daiiii troppo forte il servizio pubblico #report... Scommetto entro il 20 diventa 'il 20' ... Scommetto di Berlusco… - ReEurode : @repubblica Forse Greta non ha pagato la bolletta del riscaldamento globale e dunque hanno staccato tutto. - brubenasich : @silbarbe66 @mariellarosati @matteorenzi Spiega del canone in bolletta di Renzi. 2 italiani pagavano 10€ a testa e… - Brasviz1 : @brubenasich @danieledv79 ti confesso che io non l'ho mai pagato fino alla bolletta e non mi ha dato fastidio inizi… -