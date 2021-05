Alle 20:45 l'ultima della regular season con Cantù (Di lunedì 10 maggio 2021) Tagscampionato LBAAl PalaDesio l'ultima sfida della regular season del campionato LBA La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet: questa sera, palla a due Alle 20:45, i sassaresi ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Tagscampionato LBAAl PalaDesio l'sfidadel campionato LBA La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet: questa sera, palla a due20:45, i sassaresi ...

Advertising

europainitalia : ??Finale di campionato italiano giovanile di debate: ci siamo! ?? Domani alle 14 su @RaiRadio2, @Agenzia_Ansa e… - Lega_B : ??? It's Matchday! L'ultima giornata della regular season è alle porte! Quale match non vedi l'ora di seguire?… - taradave83 : @MarcoBenarrivo @Sfonda2 @massimozampini Bisogna fare il massimo con quello che hai a disposizione e la società dev… - DavideFuma : Ultima di regular season in #LBASerieA: questa sera alle 20.45 vi aspetto su - Stefyts64 : RT @datamagazine_it: Il #5G a beneficio dell'#innovazione grazie al simulatore open source #Simu5G che permette alle aziende di testare i p… -