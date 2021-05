Ajax, nel “De Klassiker” contro il Feyenoord svelata la nuova maglia – FOTO (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Ajax ha svelato e indossato la nuova maglia away della prossima stagione nel De Klassiker contro il Feyenoord. Ecco le FOTO della divisa Nel match contro il Feyenoord, il De Klassiker, l’Ajax ha indossato la nuova maglia away disegnata da Adidas per la prossima stagione. Ecco le immagini del nuovo completo. The new Ajax Away jersey signed by our captain @DT10 Official If you want this: click below#feyaja #Klassieker — AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ha svelato e indossato laaway della prossima stagione nel Deil. Ecco ledella divisa Nel matchil, il De, l’ha indossato laaway disegnata da Adidas per la prossima stagione. Ecco le immagini del nuovo completo. The newAway jersey signed by our captain @DT10 Official If you want this: click below#feyaja #Klassieker — AFC(@AFC) May 9, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

