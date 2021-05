A Chernobyl il reattore 4 si è risvegliato | paura per un disastro nucleare

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ricominciano le reazioni di fissione: questo infatti ha ricominciato a turbare gli scienziati.: allarme tra gli scienziati, ecco perché Stanno aumentando le reazioni nucleari all’ex centraledi. Ilnumero 4, a quanto riporta il Messaggero, della centraleche esplose nel 1986 è tornato a svegliarsi. Gli scienziati, infatti, preoccupati dall’accaduto stanno cercando di capire cosa sta effettivamente accadendo, e quale può essere il modo per scongiurare un possibile incidente. E’ importante sottolineare che non avrebbe gli stessi effetti di quello che accadde trent’anni fa, ma sicuramente le conseguenze possono essere pericolose. https://t.co/mRcW6bbnLP?amp=1 Adnkronos riporta le parole di ...

Kiev, 10 maggio 2021 - Asono riprese le reazioni di fissione nucleare . Trentacinque anni dopo l'esplosione del ... le masse di uranio sepolte all'interno delnumero quattro della ......dei reattori della centrale ucraina di. Lo riferisce la rivista Science , che cita diversi scienziati, precisando che la causa non è ancora chiara. 'Come tizzoni in un barbecue' Il...A 35 anni di distanza dal peggiore incidente nucleare della storia, sotto il 'sarcofago' di cemento e acciaio che contiene le radiazioni del disastro, è ripreso il processo di fissione nucleare: come ...Il tour si è svolto il 25 aprile, proprio alla vigilia della data in cui il reattore numero 4 di Chernobyl è esploso nel 1986: in cambio di 2970 Grivnia ucraine, poco più di cento euro, ci si ...