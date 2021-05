Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone ha scelto: i dettagli (Di domenica 9 maggio 2021) Il tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone ha scelto. Come nel caso della sua amica e collega Samantha Curcio, anche la sua è stata una scelta inaspettata e anticipata, che non il ragazzo non aveva annunciato nella puntata precedente come si suol fare nel programma di Maria De Filippi. La scelta, come in molti immaginavano, è stata la corteggiatrice Vanessa Spoto, che gli ha risposto di sì. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne anticipazioni, le scelte di Massimiliano e Giacomo: ecco quando si registra Dopo alcuni falsi allarmi, è emersa la probabile data della registrazione della scelta dei due tronisti Mentre Uomini e Donne si avvia verso la conclusione di questa stagione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 maggio 2021) Il tronista diha. Come nel caso della sua amica e collega Samantha Curcio, anche la sua è stata una scelta inaspettata e anticipata, che non il ragazzo non aveva annunciato nella puntata precedente come si suol fare nel programma di Maria De Filippi. La scelta, come in molti immaginavano, è stata la corteggiatrice Vanessa Spoto, che gli ha risposto di sì. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…anticipazioni, le scelte die Giacomo: ecco quando si registra Dopo alcuni falsi allarmi, è emersa la probabile data della registrazione della scelta dei due tronisti Mentresi avvia verso la conclusione di questa stagione ...

