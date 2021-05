‘Sei personaggi in cerca d’autore’: cent’anni dopo, l’opera di Pirandello continua a ispirare (Di domenica 9 maggio 2021) La vicenda delle prime rappresentazioni di Sei personaggi in cerca d’autore è tipicamente pirandelliana. A distanza di pochi mesi, la stessa messa in scena ottenne due atteggiamenti completamenti differenti, in perfetta “sintonia” con quel “sentimento del contrario” ben radicato in tutta l’opera del Premio Nobel, siciliano e universale al tempo stesso. Il centenario della prima – dell’innovativo e coraggioso testo di Luigi Pirandello – rimanda a quella sera del 9 maggio 1921 e al coro di proteste che riempirono il Teatro Valle a Roma di pesanti grida di disapprovazione per quello che fu ritenuto un flop, senza risparmiare gli appellativi di buffone e di un palcoscenico trasformato in “manicomio” secondo il giudizio di quel pubblico. E qui la differenza comincia a delinearsi. Quel pubblico non capì e per la verità anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) La vicenda delle prime rappresentazioni di Seiind’autore è tipicamente pirandelliana. A distanza di pochi mesi, la stessa messa in scena ottenne due atteggiamenti completamenti differenti, in perfetta “sintonia” con quel “sentimento del contrario” ben radicato in tuttadel Premio Nobel, siciliano e universale al tempo stesso. Il centenario della prima – dell’innovativo e coraggioso testo di Luigi– rimanda a quella sera del 9 maggio 1921 e al coro di proteste che riempirono il Teatro Valle a Roma di pesanti grida di disapprovazione per quello che fu ritenuto un flop, senza risparmiare gli appellativi di buffone e di un palcoscenico trasformato in “manicomio” secondo il giudizio di quel pubblico. E qui la differenza comincia a delinearsi. Quel pubblico non capì e per la verità anche ...

