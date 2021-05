Napoli, tutti pazzi per Osimhen. Per i quotidiani è lui il migliore in campo (Di domenica 9 maggio 2021) Napoli, Osimhen migliore in campo contro lo Spezia Victor Osimhen è stato tra i protagonisti nella bella vittoria del Napoli sul campo dello Spezia, tanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 9 maggio 2021)incontro lo Spezia Victorè stato tra i protagonisti nella bella vittoria delsuldello Spezia, tanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gennaromigliore : Sono d’accordo con @PieroSansonetti: si sta tentando in tutti i modi di distogliere l’attenzione da ciò che accade… - emergenzavvf : Tutti fuori per la foto, ma a modo nostro! Corpo dei Pompieri Civici di #Napoli in addestramento nella vecchia 'Ce… - Eugeniolicc : RT @AdamartArt: #Napoli è stata una delle capitali più amate al mondo, una grande capitale europea, ed è tuttora, anche se abrogata, invidi… - Luigi99708404 : @fra_sempru @AleCozz1 Da napoletano ti posso dire che Geolier non sa parlare napoletano... Tanti vocaboli che utili… - esono9 : @Chiariello_CS @capuanogio Un golpe di cui tutti sapevano, direttore almeno per una volta non sia solo fazioso, fon… -