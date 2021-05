Meteo, ultimo giorno di sole e sereno: ecco cosa succede dal tardo pomeriggio (Di domenica 9 maggio 2021) Le previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Meteorologo Mario Giuliacci indicano per oggi, domenica 9 maggio, bel tempo su tutta Italia. Ma è l’ultimo giorno di attività intensa dell’anticiclone africano, già dalla sera di oggi entra in campo una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali per tutto l’inizio della prossima settimana. Vediamo tutti i dettagli Iniziamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 8 maggio e valido per tutta la giornata di oggi domenica 9 maggio. La cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono presenti avvisi di Meteo avverso ne altre allerta specifiche. L’allerta Meteo-idro non ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021) Le previsionidell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci indicano per oggi, domenica 9 maggio, bel tempo su tutta Italia. Ma è l’di attività intensa dell’anticiclone africano, già dalla sera di oggi entra in campo una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali per tutto l’inizio della prossima settimana. Vediamo tutti i dettagli Iniziamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 8 maggio e valido per tutta la giornata di oggi domenica 9 maggio. La cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono presenti avvisi diavverso ne altre allerta specifiche. L’allerta-idro non ...

