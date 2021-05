L’Atalanta fa la voce grossa | il 5-2 a Parma vale il momentaneo secondo posto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 maggio 2021)-Atalanta 2-5 riporta momentaneamente i nerazzurri alin classifica. Nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria sul velluto per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che mettono un altro importante mattoncino sulla strada che li avvicina alla terza qualificazione consecutiva in Champions League. Al Tardini, al luna park bergamasco partecipano Malinovksyi (12?), Pessina (52?), Muriel (77? e 86?) e Miranchuk (93?). Per ilgià retrocesso rendono meno pesante il tabellino le marcature di Brunetta (78?) e Sohm (88?).-Atalanta 2-5 Cosa è successo ? Non fallisce l’appuntamento con i tre punti, che in attesa del posticipo Juventus-Milan, si insedia in solitaria alin classifica. A ...