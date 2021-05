La giornata della Memoria delle vittime del terrorismo | “I silenzi sono più rumorosi delle bombe”

(Di domenica 9 maggio 2021) La presidente del Senato Casellati: «Dal 1969 alla metà degli anni '80 cistati almeno 15mila atti di violenza per motivi politici. Quasi cinque episodi al giorno. Più di 360 morti. Oltre 4000 feriti»

Advertising

Quirinale : Testo della lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, insieme ad al… - crocerossa : ?? 'Essere uniti e aumentare il livello di solidarietà, di vicinanza, di reciproco sostegno. Questo è la Croce Rossa… - TeresaBellanova : Nella Giornata mondiale della @crocerossa, un pensiero doveroso di gratitudine va a tutte le volontarie e i volonta… - Anto12524830 : RT @Officialozgegu1: Con questa meravigliosa frase della Principessa Diana auguro a tutte le MAMME del Mondo una meravigliosa giornata ???… - Anto_f74 : Il posto giusto per godere della bellissima giornata ?? (@ Agribirrificio Romano in Casarsa della Delizia, Friuli-Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : giornata della

Agenzia ANSA

Il concorrenteavrebbe dovuto indovinare che il comico e commediografo era lì perché "stappa le bottiglie con la sciabola". Ma la concorrentenon era un volto ...Nella tarda mattinata è stato intercettato il quinto barconea 3 miglia da Lampedusa con a bordo altri 398 migranti, tra i quali 6 bambini. L'imbarcazione si trovava in avaria ed è ...Previsioni meteo per il 9/05/2021, Fiumicino. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 14°C, massima 22°C ...Il direttore dell’Asl Napoli 1: «Rallentamenti sull’andamento di tutta la campagna vaccinale della regione». E i richiami per la seconda dose passano a 40 giorni ...