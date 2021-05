La conduttrice di Amici scherza contro Alessandra Celentano (Di domenica 9 maggio 2021) Maria De Filippi ad Alessandra Celentano: "devi lasciare la corona" Amici 20: Maria De Filippi e la battuta sulla Celentano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 9 maggio 2021) Maria De Filippi ad: "devi lasciare la corona"20: Maria De Filippi e la battuta sullasu Notizie.it.

Advertising

umbaciodelivery : @maniconio Conduttrice di Sanremo 2022 + coach ad amici - RaffaeleSanto : Maria sa ancora stupirci... Dopo la novità dell'eliminato in casetta, 'esce' dal serale standard e annuncia in vers… - michicima : @GiuliaSalemi93 È la Zorzi di Amici... Superprotetta e pompata dagli autori e conduttrice. - VanityFairIt : La prima esperienza in televisione, per la moglie di Niccolò Presta, risale ad «Amici di Maria De Filippi», fatto d… - hungryandsleepy : Maria è una grande donna, e prima di essere una conduttrice televisiva è una mamma ed è proprio in questi momenti c… -