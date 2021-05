Il razzo cinese è caduto nell'Oceano Indiano. Prima ha sorvolato la Calabria (Di domenica 9 maggio 2021) Il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell’atmosfera sull'Oceano Indiano, in un’area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 maggio 2021) Il secondo stadio delLunga Marcia 5B è rientrato’atmosfera sull', in un’area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Lordpinkerton : Il razzo cinese alla fine se ne è andato alle Maldive, mostrando un certo buon gusto, un discreto snobismo, ma sopr… - namelessb1tch : RT @zerowidee: mi raccomando razzo cinese prendi bene la mira -