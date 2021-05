Filippi | “Prova di maturità Lucca? Ecco come sta”

Leggi su mediagol

(Di domenica 9 maggio 2021) Parola a Giacomo.Palermo-Teramo 2-0: Floriano e Luperini firmano il meritato sucesso, l’alba dei playoff è rosa perIl tecnico del Palermo è intervenuto in mixed zone a margine del prezioso successo maturato sul manto erboso del Renzo Barbera. La compagine palermitana ha superato il primo step dei play off di Serie C proiettandosi così al prossimo turno in attesa di conoscere la propria avversaria. Di seguito, le dichiarazioni del coach rosanero, consapevole dell'importanza di questa vittoria maturata tra le mura amiche.SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Teramo 2-0"Oggi essendo una partita decisiva abbiamo fatto un salto di qualità con la testa, andando a sopperire qualche mancanza che abbiamo magari avuto in alcune partite precedenti. Siamo stati molto bravi a tenere botta e a rischiare poco o nulla contro un ...