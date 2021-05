F1, Lewis Hamilton: “Ci siamo di nuovo! Una vittoria frutto di un ottimo lavoro tra pista e strategia cambiata in corsa” (Di domenica 9 maggio 2021) Da 100 a 98. Dopo la tripla cifra in fatto di pole position centrata ieri, oggi Lewis Hamilton ha completato l’opera conquistando la vittoria nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2021, la numero 98 della sua incredibile carriera. Sul tracciato del Montmelò il sette volte campione del mondo ha vinto di forza, andando a superare Max Verstappen e mettendolo letteralmente in un angolo. L’olandese ha ricevuto un colpo da ko a livello di morale, dato che ha condotto la gara catalana sin dal primo metro, salvo poi non potere nulla contro la rabbiosa rimonta del Re Nero che in questo fine settimana ha voluto far capire al suo rivale che, non solo la sua W12 sia tornata ai livelli che tutti conoscevamo, ma che è sempre lui l’uomo da battere nella massima categoria del motorsport. Ed ora, con 3 vittorie nelle prime 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Da 100 a 98. Dopo la tripla cifra in fatto di pole position centrata ieri, oggiha completato l’opera conquistando lanel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2021, la numero 98 della sua incredibile carriera. Sul tracciato del Montmelò il sette volte campione del mondo ha vinto di forza, andando a superare Max Verstappen e mettendolo letteralmente in un angolo. L’olandese ha ricevuto un colpo da ko a livello di morale, dato che ha condotto la gara catalana sin dal primo metro, salvo poi non potere nulla contro la rabbiosa rimonta del Re Nero che in questo fine settimana ha voluto far capire al suo rivale che, non solo la sua W12 sia tornata ai livelli che tutti conoscevamo, ma che è sempre lui l’uomo da battere nella massima categoria del motorsport. Ed ora, con 3 vittorie nelle prime 4 ...

