F.1, GP Spagna - Hamilton vince a Barcellona, Verstappen secondo (Di domenica 9 maggio 2021) Per la quinta volta consecutiva, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna. Il sette volte campione del mondo, partito dalla pole position, ha tagliato per primo il traguardo, nonostante avesse perso la leadership in partenza a favore di Max Verstappen. L'olandese, da parte sua, non ha potuto fare altro che accontentarsi della seconda posizione e del punto aggiuntivo per il giro più veloce in gara. Terzo Valtteri Bottas, dopo una gara senza infamia e senza lode. Per la Mercedes una gara quasi perfetta. Verstappen in partenza ha rifilato un altro schiaffo morale al suo rivale diretto per il titolo, ma Hamilton ha dimostrato che le gare si vincono sulla distanza e non sullo sprint iniziale: l'inglese della Mercedes è riuscito a vincere grazie all'ottima gestione delle gomme e alla ...

