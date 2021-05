Chelsea | Marcos Alonso resta? Le parole dello spagnolo

(Di domenica 9 maggio 2021) Il nome diè stato recentemente accostato all’Inter. Loieri è andato in gol contro il Manchester Cityè al settimo cielo dopo il gol contro il Manchester City: ecco le, recentemente accostato all’Inter, ai canali ufficiali dei Blues. «Sono molto felice, soprattutto perché è stata una stagione difficile. Faccio del mio meglio ogni volta che gioco per mettere pressione all’allenatore e cercare di giocare di più. È quello che voglio e penso di aver fatto bene ogni volta che ho giocato, quindi devo continuare così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Guarda i migliori momenti del terzino sinistro spagnoloAlonso (ex Fiorentina) con la maglia delPoi, due gol annullati rispettivamente a Werner e Hudson - Odoi del, al 90'Alonso trova il modo per battere il brasiliano Ederson e chiudere il match. La festa del Manchester City è ...Nella ripresa Rodri perde palla, Ziyech s’invola e al 18' firma il pari. Poi, due gol annullati rispettivamente a Werner e Hudson-Odoi del Chelsea, al 90' Marcos Alonso trova il modo per battere il ...Marcos Alonso è al settimo cielo dopo il gol contro il Manchester City: ecco le parole dello spagnolo, recentemente accostato all’Inter, ai canali ufficiali dei Blues. «Sono molto felice, soprattutto ...