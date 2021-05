Carlos Reutemann ricoverato a Santa Fe (Di domenica 9 maggio 2021) Carlos Reutemann è stato ricoverato in ospedale a Santa Fe. Il 79enne argentino, ex Ferrari, Williams, Lotus e Brabaham, è stato trasferito d’urgenza in terapia intensiva, mentre stava effettuando dei controlli in una clinica privata. Soprannominato “el Gaucho triste” per la sua espressione malinconica, “Lole” ha disputato 146 Gran Premi, vincendone 12 e salendo 46 volte sul podio. Fu il sostituto di Niki Lauda dopo l’incidente del Nürburgring del 1976, per poi diventarne compagno di squadra. Lasciata la Ferrari, il “tormentoso e tormentato” per dirla alla Enzo Ferrari fece una breve apparizione in Lotus, senza risultati, per poi sfiorare il titolo con la Williams, nel 1981. Una crisi esistenziale lo fece perdere contro Nelson Piquet, nel finale di Las Vegas. Oggi è impegnato in politica: già governatore della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021)è statoin ospedale aFe. Il 79enne argentino, ex Ferrari, Williams, Lotus e Brabaham, è stato trasferito d’urgenza in terapia intensiva, mentre stava effettuando dei controlli in una clinica privata. Soprannominato “el Gaucho triste” per la sua espressione malinconica, “Lole” ha disputato 146 Gran Premi, vincendone 12 e salendo 46 volte sul podio. Fu il sostituto di Niki Lauda dopo l’incidente del Nürburgring del 1976, per poi diventarne compagno di squadra. Lasciata la Ferrari, il “tormentoso e tormentato” per dirla alla Enzo Ferrari fece una breve apparizione in Lotus, senza risultati, per poi sfiorare il titolo con la Williams, nel 1981. Una crisi esistenziale lo fece perdere contro Nelson Piquet, nel finale di Las Vegas. Oggi è impegnato in politica: già governatore della ...

