Avete mai visto dove vive Mara Venier? Un attico da sogno (Di domenica 9 maggio 2021) Mara Venier è una delle presentatrici più conosciute e amate del piccolo schermo. Avete mai visto dove vive la zia della televisione italiana? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@Mara Venier) La carriera di Mara Venier è iniziata nel lontano 1973 con l’esordio al cinema in ‘Diario’. Da quel momento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 9 maggio 2021)è una delle presentatrici più conosciute e amate del piccolo schermo.maila zia della televisione italiana? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La carriera diè iniziata nel lontano 1973 con l’esordio al cinema in ‘Diario’. Da quel momento L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : Siete sfaccendati? Scappati di casa? Avete provato con i girotondi, con i meetup ma siete così scarsi che nemmeno l… - redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - fabiocaninoreal : nessuno politico provi ad intestarsi le parole di @Fedez Nessuno di voi ha mai avuto questo CORAGGIO Un cantante ch… - Bangatansam : RT @Seoul_ItalyBTS: Non avete ancora visto il 2° episodio di #RunBTS x #GameCaterers? Mai paura. . .???? ????I vote for #BTSARMY as #BestFanA… - Io_landa_ : RT @ksnt63: Avete mai ascoltato BENE #Draghi? 'Vogliamo riaprire, ma vedremo' 'Bene #brevettiliberi, ma non è semplice' 'Ok la green revolu… -