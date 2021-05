Alberto Angela, brutte notizie per il conduttore: la decisione della Rai (Di domenica 9 maggio 2021) Ulisse – Il Piacere della Scoperta programma di punta delle reti Rai sarà sostituito dal Comissario Montalbano. Secondo alcuni rumors accreditati il format di divulgazione realizzato dal bravissimo Alberto Angela non andrà in onda, le ultime puntate saranno mandate in onda in data da destinarsi. La programmazione delle prime tre puntate d’Ulisse non hanno ricevuto gli ascolti che i vertici Rai si aspettavano, lo share settimana dopo settimana è sceso in modo costante e questo ha portato la dirigenza della rete di stato a decidere per la sospensione. Alberto Angela solonotizie24Ulisse sostituito da Montalbano: i motivi Difficile credere che Ulisse abbia fatto fatica ad imporsi al pubblico televisivo visto il successo dell’edizioni precedenti, ma probabilmente ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Ulisse – Il PiacereScoperta programma di punta delle reti Rai sarà sostituito dal Comissario Montalbano. Secondo alcuni rumors accreditati il format di divulgazione realizzato dal bravissimonon andrà in onda, le ultime puntate saranno mandate in onda in data da destinarsi. La programmazione delle prime tre puntate d’Ulisse non hanno ricevuto gli ascolti che i vertici Rai si aspettavano, lo share settimana dopo settimana è sceso in modo costante e questo ha portato la dirigenzarete di stato a decidere per la sospensione.solo24Ulisse sostituito da Montalbano: i motivi Difficile credere che Ulisse abbia fatto fatica ad imporsi al pubblico televisivo visto il successo dell’edizioni precedenti, ma probabilmente ...

