Addio ‘chiaro ed evidente errore’? Rizzoli ad aprile: “Sempre al var se c’è dubbio” (Di domenica 9 maggio 2021) Infiamma la lotta salvezza e con lei le polemiche. Nel post partita di Benevento-Cagliari, il patron sannita Vigorito ha lanciato un j’accuse pesantissimo contro il Var della sfida Mazzoleni per aver richiamato Doveri in occasione del rigore concesso e poi negato per un contatto su Viola in area nel finale di gara. Contatto c’è, carattere di ‘chiaro ed evidente errore’ no. Eppure, l’arbitro è andato al Var e ha tolto il rigore. Chi sbaglia? Sicuramente non Mazzoleni che, richiamando il collega al monitor, si è semplicemente adeguato all’orientamento del designatore. L’ex fischietto di Bologna lo scorso aprile infatti al Corriere dello Sport aveva chiarito la linea da seguire: “Al Var bisogna Sempre andare quando l’episodio è dubbio, oppure tocca all’assistente al video richiamare ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Infiamma la lotta salvezza e con lei le polemiche. Nel post partita di Benevento-Cagliari, il patron sannita Vigorito ha lanciato un j’accuse pesantissimo contro il Var della sfida Mazzoleni per aver richiamato Doveri in occasione del rigore concesso e poi negato per un contatto su Viola in area nel finale di gara. Contatto c’è, carattere diedno. Eppure, l’arbitro è andato al Var e ha tolto il rigore. Chi sbaglia? Sicuramente non Mazzoleni che, richiamando il collega al monitor, si è semplicemente adeguato all’orientamento del designatore. L’ex fischietto di Bologna lo scorsoinfatti al Corriere dello Sport aveva chiarito la linea da seguire: “Al Var bisognaandare quando l’episodio è, oppure tocca all’assistente al video richiamare ...

