Uggiate Trevano Esposto contro l'antenna di telefonia mobile

IL GIORNO

Una decina di residenti firmatari di un esposto contro l'installazione di un'antenna di telefonia mobile, comparsa in via Donatori di Sangue a Uggiate Trevano tra il 29 e 30 aprile, su un terreno di proprietà comunale. Un'installazione della compagnia Iliad, per la quale il Comune dipercepisce un canone di 9mila euro all'anno. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine preliminare sull'obelisco, il maxi ripetitore Iliad alto 30 metri più accessori posato dalla sera alla mattina in via Donatori di Sangue, tra le case.