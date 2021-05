(Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Simpaticodurante ladel premier Marioa Porto, a margine del Consiglio informale europeo e del vertice Ue-India. Nei giardini della splendida cornice di Palacio de Cristal si aggirano liberamente pavoni di grossa taglia, con diverse escursioni durante le riprese televisive dei giornalisti arrivati da tutta Europa per i lavori del Social Summit. Appenaprende posto per la, subito arriva il verso di un. Il premier sorride e inizia la sua introduzione, accompagnato più volte del canto dello splendido uccello dalla coda regale. “Questoci accompagna da stamane”, dicepoco dopo l’ennesimo verso. Poi, rispondendo ...

Advertising

TV7Benevento : Ue: siparietto Draghi con pavone in conferenza stampa, 'risponde alle domande'... -

Ultime Notizie dalla rete : siparietto Draghi

Metro

Rivolta contro Pio e Amedeo Ildi Pio e Amedeo ovviamente non è andato giù alla sinistra,... L'esponente del Pd si è appellato al presidente del Consiglio Marioaffinché intervenga per ...Pertanto qual è stato il significato di questa messa in scena? Quello di Marionon era l'... Il Corriere della sera riporta che gli organizzatori del macabrohanno deciso per questa ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Simpatico siparietto durante la conferenza stampa del premier Mario Draghi a Porto, a margine del Consiglio informale europeo e del vertice Ue-India. Nei giardini della sple ...Siparietto alla conferenza stampa del premier Mario Draghi a Porto: «Questo pavone ci accompagna da stamane», ha detto sorridendo riferendosi al verso di un pavone che ha più volte interrotto la ...