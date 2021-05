Serie A, panchine ad effetto Mourinho (Di sabato 8 maggio 2021) La storia del calcio la scrivono i calciatori - e talvolta gli arbitri, purtroppo - ma la firmano gli allenatori . Per questo si parla, e sempre si parlerà, dell'Inter di Herrera e di quelle di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) La storia del calcio la scrivono i calciatori - e talvolta gli arbitri, purtroppo - ma la firmano gli allenatori . Per questo si parla, e sempre si parlerà, dell'Inter di Herrera e di quelle di ...

Serie A, panchine ad effetto Mourinho

La storia del calcio la scrivono i calciatori - e talvolta gli arbitri, purtroppo - ma la firmano gli allenatori . Per questo si parla, e sempre si parlerà, dell'Inter di Herrera e di quelle di ...

Inter, Conte tra il record e l'incontro: le tappe delle prossime settimane Nuovo traguardo per mister Conte . Quest'oggi - oltre a festeggiare sul campo lo Scudetto conquistato - il mister raggiungerà la cifra di 200 panchine in Serie A . Un traguardo importantissimo per lui. Come riporta stamani l'edizione della Gazzetta dello Sport , il tecnico salentino raggiunge così altri grandi mister e cerca il sorpasso a ...

Serie A, panchine ad effetto Mourinho Corriere dello Sport.it Virtus Francavilla, chi siederà in panchina: è addio con Colombo? FRANCAVILLA FONTANA – Sono giorni importanti, questi, e decisivi in casa Virtus Francavilla. La stagione 2020-21 si è conclusa con la brutta sconfitta con il Palermo e senza nemmeno la conquista dei p ...

Cds - Dopo Mou, ADL non si accontenta di un giovane: ha pensato anche ad Allegri Panchine ed effetto Mou, titola il Corriere dello Sport proponendo un approfondimento di Ivan Zazzaroni sulle panchine di Serie A.

