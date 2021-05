(Di sabato 8 maggio 2021) Il ritorno in piscina, ma solo all', come sarà?le linee guidadal Dipartimetno Sport del. Le linee guida scritte insieme alla Federazione Italiana Nuoto si...

Advertising

pi2py : RT @ilmessaggeroit: Piscine, sabato prossimo riaprono impianti all'aperto. Ecco le regole emanate del governo - Gazzettino : Piscine, sabato prossimo riaprono impianti all'aperto. Ecco le regole emanate dal governo - ilmessaggeroit : Piscine, sabato prossimo riaprono impianti all'aperto. Ecco le regole emanate del governo - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Zona gialla: centri commerciali ancora chiusi. Conto alla rovescia per le piscine all'aperto: operative da sabato pross… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Zona gialla: centri commerciali ancora chiusi. Conto alla rovescia per le piscine all'aperto: operative da sabato pross… -

Ultime Notizie dalla rete : Piscine sabato

ilmessaggero.it

Le linee guida scritte insieme alla Federazione Italiana Nuoto si applicano allepubbliche e private sia che le si frequenti per nuotare che per attività ludiche. Importante: bisogna ......La temperatura dell'acqua ancora adatta solo ai pi avventurosi mentre Arpav prevede per... Da un lato l'area pensata per le famiglie cona misura di bambino e il parco giochi, dall'altro ...Quando riaprono le piscine all’aperto? Al via da sabato 15 maggio. Il ritorno in piscina, ma solo all’aperto, come sarà? Ecco le linee guida emanate dal Dipartimento dello Sport del governo. Quando ri ...Il ritorno in piscina, ma solo all'aperto, come sarà? Ecco le linee guida emanate dal Dipartimetno Sport del governo. Le linee guida scritte insieme alla Federazione Italiana Nuoto ...