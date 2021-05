Operaio precipita da ponteggio a Tradate: è la terza vittima sul lavoro in quattro giorni (Di sabato 8 maggio 2021) Un volo di 4 m che non ha lasciato scampo per Marco Oldani, 52 anni. Ieri un'altra vittima a Busto Arsizio (Maurizio Gritti), mercoledì la morte di Luana D'Orazio a Prato Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021) Un volo di 4 m che non ha lasciato scampo per Marco Oldani, 52 anni. Ieri un'altraa Busto Arsizio (Maurizio Gritti), mercoledì la morte di Luana D'Orazio a Prato

Advertising

eziomauro : Ancora un incidente mortale sul lavoro: operaio precipita da un ponteggio nel cantiere in un centro commerciale… - NICOVENDOME55 : Precipita da 4 metri in cantiere navale, grave operaio | Bresciaoggi - krudesky : RT @Lucrezi97533276: Precipita in cantiere, muore operaio in provincia di Varese Anche oggi il morto quotidiano ... diciamo basta Rip ?? htt… - EugenioBerto70 : Precipita da 4 metri in cantiere navale, grave operaio - BinaryOptionEU : RT '#Nettuno, precipita da 4 metri in cantiere navale: grave operaio. -