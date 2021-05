Monsignor Delpini: “‘InOltre’ non è solo beneficenza, rende protagoniste famiglie coinvolte” (Di sabato 8 maggio 2021) “La particolarità dello spazio “InOltre” è la qualità dell’intervento, una qualità prospettica, perché non si tratta solo della realizzazione di una struttura di beneficenza, ma di una promessa e di un coinvolgimento da protagonisti, per tutte le persone coinvolte”. Così Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha commentato la specificità di “InOltre”, il centro di servizi sociali inaugurato ieri a Baranzate (Mi). La struttura -un ex capannone industriale ristrutturato grazie a una donazione personale di Diana Bracco, al contributo di Fondazione Cariplo e all’impegno dell’associazione La Rotonda- ospita una sartoria, un emporio solidale, un ambulatorio per giovani mamme e una sala eventi per eventi culturali finalizzati all’inclusione. “Le imprese qui raccolte sono un inno alla solidarietà, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) “La particolarità dello spazio “InOltre” è la qualità dell’intervento, una qualità prospettica, perché non si trattadella realizzazione di una struttura di, ma di una promessa e di un coinvolgimento da protagonisti, per tutte le persone”. CosìMario, arcivescovo di Milano, ha commentato la specificità di “InOltre”, il centro di servizi sociali inaugurato ieri a Baranzate (Mi). La struttura -un ex capannone industriale ristrutturato grazie a una donazione personale di Diana Bracco, al contributo di Fondazione Cariplo e all’impegno dell’associazione La Rotonda- ospita una sartoria, un emporio solidale, un ambulatorio per giovani mamme e una sala eventi per eventi culturali finalizzati all’inclusione. “Le imprese qui raccolte sono un inno alla solidarietà, ...

