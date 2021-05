Meghan, Harry delude William e rinuncia al viaggio a Londra per Diana (Di sabato 8 maggio 2021) Harry delude di nuovo William e rinuncia al suo viaggio a Londra per ricordare mamma Diana. Dopo il funerale di nonno Filippo, il principe è volato negli Stati Uniti da Meghan Markle e sarebbe deciso a non tornare più in Inghilterra, nemmeno per omaggiare la memoria di Lady D. Secondo quanto riportato da Russell Myers sul Mirror, Harry non avrebbe nessuna intenzione di raggiungere Londra il prossimo luglio quando verrà inaugurata la statua dedicata a Lady Diana. Si tratta di un progetto, che vedrà la luce nei giardini di Kensington Palace, a cui i fratelli tengono molto. Harry e William hanno lavorato insieme all’idea di omaggiare la principessa del popolo con una ... Leggi su dilei (Di sabato 8 maggio 2021)di nuovoal suoper ricordare mamma. Dopo il funerale di nonno Filippo, il principe è volato negli Stati Uniti daMarkle e sarebbe deciso a non tornare più in Inghilterra, nemmeno per omaggiare la memoria di Lady D. Secondo quanto riportato da Russell Myers sul Mirror,non avrebbe nessuna intenzione di raggiungereil prossimo luglio quando verrà inaugurata la statua dedicata a Lady. Si tratta di un progetto, che vedrà la luce nei giardini di Kensington Palace, a cui i fratelli tengono molto.hanno lavorato insieme all’idea di omaggiare la principessa del popolo con una ...

