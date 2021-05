Manifestazione a Milano, riunione all’Arco della Pace per il DDL Zan (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pomeriggio di oggi, 8 maggio, migliaia in piazza a Milano per Ddl Zan. Il corteo è partito dall’Arco della Pace: distanziamento e mascherine In migliaia nel pomeriggio di oggi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pomeriggio di oggi, 8 maggio, migliaia in piazza aper Ddl Zan. Il corteo è partito d: distanziamento e mascherine In migliaia nel pomeriggio di oggi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

lauraboldrini : Una piazza per i diritti e l'uguaglianza. Una piazza per la libertà. Non ho potuto partecipare alla manifestazion… - fattoquotidiano : Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro… - Agenzia_Ansa : Manifestazione a Milano. Zan, promotore del disegno di legge contro l'omotransfobia: 'Un successo per la democrazia… - Martina95190659 : RT @ArmoniosiAccent: Milano Manifestazione #ddlzan Come mai nessuno rompe gli zebedei per questo mega assembramento? - Bianca34874951 : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro l’o… -