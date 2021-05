La conduttrice ha dovuto fare dei controlli medici

Advertising

EdoardoManzell1 : La conduttrice #LillyGruber avrebbe dovuto prendere le distanze da persone che hanno paragonato #Salvini a #Hitler.… - Alessan19274511 : Fare la guerra non conviene....io ho levato lo share alla Palombelli, come ha dovuto eliminare gli special di… - giuliaprivato : @RAGATZUSAMUELE @serenabortone E cmq cara sig.ra @serenabortone tarpare le ali ad un lavoro fatto da Cannoletta e c… -

Ultime Notizie dalla rete : conduttrice dovuto

Sembrava che fosse andato tutta bene fino a quando la, ritornata in collegamento con la Palapa, ha scoperto che Andrea Cerioli si è allontanato dal gruppo per un controllo medico. Uscito ...La cantante haabbandonare in anticipo lo studio de 'L'Isola dei Famosi'. Rimasti di sasso ... "Dato che non ci facciamo mancare niente? Cos'è successo oggi Iva?", ha replicato la. "...L'opinionista dell'Isola dei Famosi, Iva Zanicchi, ha dovuto lasciare improvvisamente lo studio del reality: andiamo a vedere cosa è successo.Verissimo, ecco le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 8 maggio: grandi ospiti in studio, ci sarà la prima intervista di coppia!