Isola dei Famosi 2021, il naufrago in crisi dopo la puntata: “Non ce la faccio più, mollo” (Di sabato 8 maggio 2021) A parte la sorpresa di aver risentito dopo settimane la fidanzata, per Andrea Cerioli l’esperienza sull’Isola dei Famosi 2021 si sta rivelando particolarmente difficile. Non solo per lui, dal momento che la quindicesima edizione sta facendo il record dei ritiri. Tanti i naufraghi che hanno infatti deciso di abbandonare l’Isola o di non giocarsi neanche la seconda possibilità offerta dal reality su Playa Imboscada. Ferdinando Guglielmotti, Beppe Braida, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo e Gilles Rocca: tutti fuori. Ma tornando all’ex tronista di UeD, già in diretta, dopo la durissima prova leader di venerdì 7 maggio 2021 e poi vinta da Isolde Kostner, ha avuto problemi. E infatti è stato allontanato dal gruppo per sottoporsi ad accertamenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021) A parte la sorpresa di aver risentitosettimane la fidanzata, per Andrea Cerioli l’esperienza sull’deisi sta rivelando particolarmente difficile. Non solo per lui, dal momento che la quindicesima edizione sta facendo il record dei ritiri. Tanti i naufraghi che hanno infatti deciso di abbandonare l’o di non giocarsi neanche la seconda possibilità offerta dal reality su Playa Imboscada. Ferdinando Guglielmotti, Beppe Braida, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo e Gilles Rocca: tutti fuori. Ma tornando all’ex tronista di UeD, già in diretta,la durissima prova leader di venerdì 7 maggioe poi vinta da Isolde Kostner, ha avuto problemi. E infatti è stato allontanato dal gruppo per sottoporsi ad accertamenti ...

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - ancarola1973 : RT @giuliaselvaggi2: Davigo che ci spiega di aver agito in nome della legge: la sua. Robledo che lo sfotte e lo chiama “PierAnguillo”, Ardi… - fedealex10 : RT @fandipippo: raga abbiamo fatto più del doppio dei tweet dell'isola, cioè non saranno 100k ma non so se vi rendete conto #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Covid, "da 15 maggio via quarantena per Paesi Ue" ... sbarcato questa mattina sull'isola azzurra per un incontro con i sindaci di Capri, Marino Lembo, e ... "I ministri della Lega chiederanno la cancellazione dei coprifuoco, ci dobbiamo adeguare a quanto ...

Ascolti Tv 7 maggio 2021, testa a testa tra Conti e l'Isola Ascolti 7 maggio 2021. In prima serata su Rai1 Top Dieci - dalle 21:34 alle 00:00 - ha conquistato una media di 3.350.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale5 L'Isola dei Famosi - dalle 21:47 alle 1:11 - una media di 2.858.000 e 16,8% (oltre al successo tra le donne c'è da registrare il 22,6% sugli uomini 25 - 34 anni, secondo migliore share della stagione, ...

«L Isola dei Famosi 2021»: l abbandono di Iva Zanicchi (per una vespa) e il riscatto di Awed Vanity Fair Italia PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO CENTRO SERVIZI DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO NELL'ISOLA DI GIANNUTRI (Portoferraio, 08 Mag 21) "Lo scorso 6 maggio è stato presentato il progetto per la creazione di un centro servizi a Giannutri e la contestuale riqualificazione della attuale area degradata posta al c ...

Andrea Cerioli ha un malore in diretta ed abbandona la puntata Andrea Cerioli dopo la prova leader è collassato con nausea e vomito a causa dell'enorme sforzo ed è stato costretto ad accertamenti medici ...

... sbarcato questa mattina sull'azzurra per un incontro con i sindaci di Capri, Marino Lembo, e ... "I ministri della Lega chiederanno la cancellazionecoprifuoco, ci dobbiamo adeguare a quanto ...Ascolti 7 maggio 2021. In prima serata su Rai1 Top Dieci - dalle 21:34 alle 00:00 - ha conquistato una media di 3.350.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale5 L'Famosi - dalle 21:47 alle 1:11 - una media di 2.858.000 e 16,8% (oltre al successo tra le donne c'è da registrare il 22,6% sugli uomini 25 - 34 anni, secondo migliore share della stagione, ...(Portoferraio, 08 Mag 21) "Lo scorso 6 maggio è stato presentato il progetto per la creazione di un centro servizi a Giannutri e la contestuale riqualificazione della attuale area degradata posta al c ...Andrea Cerioli dopo la prova leader è collassato con nausea e vomito a causa dell'enorme sforzo ed è stato costretto ad accertamenti medici ...