Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel: “Sono soddisfatto della mia prova, non potevo fare di più dopo così tanti mesi passati ai box” (Di sabato 8 maggio 2021) Remco Evenepoel è tornato in gara oggi, nel prologo del Giro d’Italia 2021, dopo ben nove mesi passati ai box. Il talentuosissimo belga, infatti, era fermo da quando fu vittima di una bruttissima caduta al Giro di Lombardia 2020. Tra le strade della cronometro torinese, tuttavia, il fenomenale alfiere della Deceuninck-Quick Step ha dimostrato di avere già una discreta condizione e ha concluso la prova al settimo posto, a 19? dal vincitore Filippo Ganna. Chiaramente non è ancora l’Evenepoel che, nelle prove contro il tempo, a inizio 2020 era riuscito a battere sia lo stesso Ganna che Rohan Dennis. Tuttavia, il belga gode già di una buona base e nei prossimi giorni potrà ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)è tornato in gara oggi, nel prologo delben noveai box. Il talentuosissimo belga, infatti, era fermo da quando fu vittima di una bruttissima caduta aldi Lombardia 2020. Tra le stradecronometro torinese, tuttavia, il fenomenale alfiereDeceuninck-Quick Step ha dimostrato di avere già una discreta condizione e ha concluso laal settimo posto, a 19? dal vincitore Filippo Ganna. Chiaramente non è ancora l’che, nelle prove contro il tempo, a inizio 2020 era riuscito a battere sia lo stesso Ganna che Rohan Dennis. Tuttavia, il belga gode già di una buona base e nei prossimi giorni potrà ...

