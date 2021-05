Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 4° nelle qualifiche del GP Spagna: 'Contento, abbiamo trovato il ritmo' #SkyMotori #F1 #SpanishGP… - DespricableMe : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc 4° nelle qualifiche del GP Spagna: 'Contento, abbiamo trovato il ritmo' #SkyMotori #F1 #SpanishGP #Formula… - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, #Leclerc sorride: “Il 4° posto è il massimo. Ora buona partenza e speriamo” #F1 #GPSpagna - lovingleclerc2 : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc 4° nelle qualifiche del GP Spagna: 'Contento, abbiamo trovato il ritmo' #SkyMotori #F1 #SpanishGP #Formula… - AntiLoteAvita : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Good job un caxxo! Ma siete la Ferrari o Alpha Tauri? -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Leclerc

In seconda fila partiranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Charlescon la, staccato di oltre sette decimi dal britannico. Carlos Sainz, con l'altra, ha fatto il sesto tempo ...Charlessorride: il quarto posto per lain Spagna era il massimo ottenibile e forse anche qualcosa di più se si considera che una Red Bull, quella di Sergio Perez, scatterà dall'ottava casella.Il pilota della Ferrari Charles Leclerc entusiasta dopo il 4° posto nelle qualifiche del GP di Spagna, quarto round del Mondiale di Formula 1 2021 ...Leclerc, nelle qualifiche del GP di Spagna, è il primo degli 'umani' grazie a un ottimo quarto posto che domani gli permetterà di partire in seconda fila accanto alla Mercedes W12 di Bottas.