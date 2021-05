Esplosione a Gubbio, lutto cittadino per due giorni. Si lavora per capire le cause (Di sabato 8 maggio 2021) "La morte di un giovanissimo e di una signora è l'emblema della condizione difficile del lavoro nel Paese: precarietà, rischi, insicurezza, difficile conquista del lavoro, della dignità, delle tutele". Così il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, commenta l'Esplosione di ieri, 7 maggio, in una palazzina che ospitava un laboratorio per il trattamento della cannabis terapeutica. Il bilancio è di due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani e successivamente in occasione dei funerali. Bandiere a mezz'asta e tutte le attività pubbliche sospese, in ricordo di Samuel Cuffaro (19) e di Elisabetta D'Innocenti (52), che hanno perso la vita lavorando. Intanto i Vigili del fuoco sono ancora all’opera nell’area: si cerca di stabilire la ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 maggio 2021) "La morte di un giovanissimo e di una signora è l'emblema della condizione difficile del lavoro nel Paese: precarietà, rischi, insicurezza, difficile conquista del lavoro, della dignità, delle tutele". Così il sindaco di, Filippo Stirati, commenta l'di ieri, 7 maggio, in una palazzina che ospitava un laboratorio per il trattamento della cannabis terapeutica. Il bilancio è di due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il sindaco ha proclamato ilper oggi e domani e successivamente in occasione dei funerali. Bandiere a mezz'asta e tutte le attività pubbliche sospese, in ricordo di Samuel Cuffaro (19) e di Elisabetta D'Innocenti (52), che hanno perso la vitando. Intanto i Vigili del fuoco sono ancora all’opera nell’area: si cerca di stabilire la ...

