Belen il pranzo a Carrara con la famiglia

(Di sabato 8 maggio 2021) La bellaRodriguez si trova ainsieme ai suoi fratelli per girare la campagna pubblicitaria per la loro nuova linea “Hinnominate”. L’argentina tra uno shooting e l’altro si è goduta un delizioso pranzetto insieme ai suoi affetti più cari.in questi giorni si trova ainsieme ai suoi due fratelli e al suo amato Antonino Spinalbese per girare la campagna pubblicitaria per “Hinnominate“. I Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen pranzo

Se di Lisbona ho solo un vago ricordo - la Torre di, la foce del Tago e, al ritorno, la corsa ... All'ora dinon mi tirai certo indietro al momento di assaggiare il cozido das furnas , ...Come tutte le donne in dolce attesa, ha voglia: 'Però ae cena cerco di mantenere un'alimentazione equilibrata'.fa pure sapere quali altri nomi avesse in mente per la bimba che bascerà: ...La bella Belen Rodriguez si trova a Carrara insieme ai suoi fratelli per girare la campagna pubblicitaria per la loro nuova linea “Hinnominate”. L’argentina tra uno shooting e l’altro si è goduta un ...E’ appena arrivato il secondogenito di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, il piccolo Tancredi. Dietro al suo nome particolare c’è una lunga storia, papà Ascanio avrebbe voluto chiamarlo Santiago, ma do ...