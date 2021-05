Vaccini, Letizia Moratti a Figliuolo: «Favorisca chi rispetta i target». Sensi (Pd): «Recidiva, chiede doppi standard» (Di venerdì 7 maggio 2021) «Credo che il commissario Figliuolo debba favorire quelle Regioni che stanno rispettando i target dati e noi li abbiamo anche superati». Così Letizia Moratti, commentando la richiesta fatta ieri dal governatore Attilio Fontana di avere ulteriori dosi del vaccino anti Covid di AstraZeneca qualora nelle altre regioni venissero rifiutate. «In Lombardia meno dell’1 per cento delle persone vaccinate rifiuta AstraZeneca, questo perché i nostri medici spiegano loro che il vaccino è sicuro». Le dichiarazioni di Moratti non sono piaciute a tutti. Il deputato del Pd Filippo Sensi ha detto che la vicepresidente della Regione «chiede di nuovo un doppio standard». «In questo senso la Moratti è ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) «Credo che il commissariodebba favorire quelle Regioni che stannondo idati e noi li abbiamo anche superati». Così, commentando la richiesta fatta ieri dal governatore Attilio Fontana di avere ulteriori dosi del vaccino anti Covid di AstraZeneca qualora nelle altre regioni venissero rifiutate. «In Lombardia meno dell’1 per cento delle persone vaccinate rifiuta AstraZeneca, questo perché i nostri medici spiegano loro che il vaccino è sicuro». Le dichiarazioni dinon sono piaciute a tutti. Il deputato del Pd Filippoha detto che la vicepresidente della Regione «di nuovo un». «In questo senso laè ...

