Serie B, Reggiana retrocessa in Serie C dopo il ko contro la SPAL (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa giornata di campionato ha completato i verdetti diretti nei bassifondi: dopo l'ufficialità per Virtus Entella e Pescara, anche la Reggiana è retrocessa in Serie C al termine di questa tornata di Serie B. Un solo anno, quello dei granata, passato tra i cadetti. Massimiliano Alvini non è riuscito nell'impresa, dopo l'incredibile promozione in finale playoff ai danni del più quotato Bari, di compiere il secondo miracolo consecutivo. La terza retrocessa in questo campionato cadetto è la Reggiana di Massimiliano Alvini che, insieme a Virtus Entella e Pescara, ripartirà dalla Serie C il prossimo anno. Un'avventura durata pochissimo per i tifosi granata che, purtroppo per loro, non ...

