Sci | tegola Kristoffersen | frattura dell' astragalo

Il norvegese dovrà stare fermo per oltre un mese e ora l'obiettivo è tornare suglia metà agosto, quindi a soli due mesi dal via della Coppa del mondo. Per Kristoffersen, 65 podi totali nel ...... a partire dai ristoranti aperti a cena e, nel caso della piccola regione alpina, dalloamatoriale. E sulla campagna vaccinale che avanza con difficoltà si abbatte l'ultima: ieri sarebbero ...Kristoffersen si è infatti fratturato l’astragalo della caviglia sinistra dopo una sessione di motocross in Austria, lo riporta Oasport. Il norvegese dovrà stare fermo per oltre un mese e ora l’obiett ...Henrik Kristoffersen, sciatore norvegese campione del mondo di slalom gigante e da sempre appassionato di motocross, si è fatto male in Austria. L’infortunio lo costringerà a uno stop dalle 4 alle 6 s ...