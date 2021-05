Rt nazionale oggi: le regioni con RT maggiore di uno (Di venerdì 7 maggio 2021) Quali sono le regioni con RT maggiore di uno questa settimana? La bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio Per quanto riguarda l’indice Rt, il report indica che “si osserva per la seconda settimana consecutiva un lieve aumento della stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici, che tuttavia rimane al di sotto della soglia epidemica”. Il report indica che “nel periodo 14-27 aprile 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,85– 0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, ma sotto l’uno anche nel limite superiore”. Nel dettaglio per le regioni “Si osserva un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto”, spiegano gli esperti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Quali sono lecon RTdi uno questa settimana? La bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio Per quanto riguarda l’indice Rt, il report indica che “si osserva per la seconda settimana consecutiva un lieve aumento della stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici, che tuttavia rimane al di sotto della soglia epidemica”. Il report indica che “nel periodo 14-27 aprile 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,85– 0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, ma sotto l’uno anche nel limite superiore”. Nel dettaglio per le“Si osserva un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto”, spiegano gli esperti ...

